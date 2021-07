Rocío del Alba García: "Saldré a ganar y la carrera me pondrá en mi sitio"

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Rocío del Alba García llega optimista a la cita de Tokyo 2020, sus primeros Juegos Olímpicos, en los que afrontará la prueba de XCO con la intención de salir a ganar pese a tener enfrente a las mejores rivales posibles.

"Hay que salir a ganar y luego ya será la carrera la que me ponga en mi sitio. Soy consciente de que lo tengo muy difícil, que hay chicas que son más fuertes que yo y que suelen estar delante, pero yo lo voy a intentar", aseguró en declaraciones facilitadas por la RFEC.

La joven 'biker' vivirá el "sueño hecho realidad" de estar en unos Juegos Olímpicos, y los afronta estando tutelada por el medallista en Río 2016 Carlos Coloma, manager de su equipo.

"Carlos siempre me dice que a los Juegos Olímpicos se va a disfrutar, pero que no siempre se tiene esa oportunidad. Hay que tener las ganas y la ambición de representar al país de la mejor forma, hay que salir con todo", apostilló.

Además, está encantada de poder debutar en unos Juegos a los 23 años. "Desde que vi la carrera de Londres 2012 supe que quería estar ahí, disputando la prueba de Mountain Bike de los Juegos Olímpicos, y ahora mi sueño se va a hacer realidad. He trabajado muy duro y estoy con muchas ganas de competir a Tokio", se sinceró.

E intentará ganar en un circuito que conoce bien, del torneo Preolímpico. "Es un circuito muy explosivo con toboganes con mucha pendiente tanto para arriba como para abajo, así que es muy duro y además muy técnico, con muchas zonas de roca y saltos. Es un circuito duro y técnico, pero yo creo que es beneficioso para mis condiciones", se sinceró.

"Lo que más deseo es que no me juegue una mala pasada la aclimatación al horario y al clima de allí, con mucho calor y humedad. Correremos a las 3 de la tarde y es clave que el cuerpo este bien, que resista ese calor y humedad, y espero hacer una buena salida, que no me condicione, y que me salga un gran día", apuntó.