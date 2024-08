Taiwán respalda a la boxeadora Lin Yu-ting ante el "acoso" por la elegibilidad de género en París

TAIPEI, 8 Ago. (dpa/EP) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, respaldó este jueves a la boxeadora Lin Yu-ting tras su clasificación para la final femenina de la categoría de -57 kg en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, ante el "acoso" hacia la púgil por la polémica sobre la elegibilidad de género en el evento.

"A pesar de las afirmaciones engañosas de la IBA (Asociación Internacional de Boxeo) y del acoso desde varios frentes, ella sigue adelante con clase y compostura. Estamos de su lado. ¡Dalo todo!", escribió Lai Ching-te en la red social 'X'.

Lin, al igual que la argelina Imana Khelif, tienen garantizadas las medallas en el boxeo femenino de París al avanzar a la final de sus respectivas categorías. Pero no sin polémica, ya que llegaron al evento olímpico a pesar de haber sido descalificadas el año pasado de los Mundiales femeninos de la IBA tras no superar unas pruebas de género no especificadas.

El programa olímpico no está dirigido por la IBA, a la que se retiró el reconocimiento por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) por problemas de gobernanza. Se especula con la posibilidad de que sus casos sean similares al de la doble campeona olímpica sudafricana de 800 metros, Caster Semenya, a quien algunos médicos han calificado de intersexual. La atleta ya no puede correr los 800 metros sin tomar medicación supresora de la testosterona.

Por su parte, Lai dio instrucciones al gobierno de Taiwán para que emprenda acciones legales después de los Juegos. "Es muy probable que los aspectos legales, con todas las pruebas e información ya recopiladas por los abogados, se aborden después de la competición", declaró el jueves en rueda de prensa el portavoz del gabinete, Chen Shih-kai.