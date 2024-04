Xak: "En el Red Bull BC One se van a unir diferentes modalidades de baile, se genera una sinergia única"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'breaker' cordobés Juan 'Xak' de la Torre ya prepara la 21ª edición del Red Bull BC One, torneo cuya representación española se decidirá en la Final Nacional del próximo 21 de abril en el Matadero de Madrid, donde "se van a unir diferentes modalidades de baile" durante una competición en la que "se genera una sinergia única", todo ello con vistas a la fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París.

"Espero muchísima acogida. Muy contentos porque desde hace unos años, creo que la última vez fue 2018, que no hacemos un 'camp'. Un 'camp' significa que no solo va a haber la clasificatoria para el Mundial de 1 vs 1, tanto de chicos como de chicas, que es lo que todos los años siempre hay", ha declarado Xak este viernes a Europa Press, después de un 'workshop' en la academia Élite Estudio situada en Carabanchel (Madrid).

En este sentido, Xak ha subrayado que esa cita en el Matadero "se va a adornar de muchísimas otras actividades superinteresantes, como talleres tanto de artistas nacionales como internacionales, que van a venir a transmitir su conocimiento; una charla de salud mental, una charla de mantenimiento y prevención de lesiones, etc.".

"Todas esas cosas son muy enriquecedoras para los b-boys y las b-girls. La competición también va a unir el Crew vs Crew, competiciones de grupos en las que tú con tus amigos vienes, te apuntas y puedes participar para representar y ganar tu plaza. También va a haber un 3 vs 3, en el que se van a unir diferentes modalidades de baile, que también es muy interesante porque se genera una sinergia única", ha señalado.

Durante esa Final Nacional del Red Bull BC One, en el Matadero se retarán 16 deportistas en el cuadro masculino y ocho en el femenino, seleccionados entre los mejores del país. Así, competirán frente a un panel de jueces hasta llegar a lo más alto del podio en batallas 1 vs 1.

Esto otorgará a los campeones en ambas categorías el pase directo a representar a España en la Final Mundial, donde se otorgará el título internacional. Esta 21ª edición tomará las calles de Río de Janeiro (Brasil), con su culminación el próximo 7 de diciembre en el Jeunesse Arena.

EL CAMPEONATO DE CORROS "ES LA ESENCIA"

Respecto a la parada madrileña de este prestigioso torneo, Xak también ha destacado el campeonato de corros, "superimportante" para él porque "es la esencia, en el que todo es más libre, en el que todo es más orgánico, en el que son horas y horas".

"Un corro sería como un pequeño espacio en el que todo el rato está corriendo la energía y no hay unos jueces que deciden ha ganado este o ha ganado el otro, sino que simplemente es lo que se queda ahí", ha explicado el 'breaker' de Lucena durante la entrevista.

"Normalmente se van contestando unos a otros. Pueden surgir batallas en ese momento esporádicas de uno contra otro porque a lo mejor se cruzan o a lo mejor uno ve un movimiento que tiene otro que se parece y sale, o simplemente por el hecho de que hay alguien que te motiva y lo ves y no pasa nada por decir: 'Venga, vamos a batallarlo'", ha concluido.