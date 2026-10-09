Adrian Mannarino - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Adrian Mannarino - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista Francés Adrian Mannarino(83) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista italiano Flavio Cobolli(7) este viernes no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Adrian Mannarino

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Adrian Mannarino 1-0 (6-3, 2-2) Nikoloz Basilashvili 29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta 28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-7, 6-3, 6-7) Adrian Mannarino 27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Denis Shapovalov 25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino

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