Adrian Mannarino - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Adrian Mannarino - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El tenista Francés Adrian Mannarino(83) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista italiano Flavio Cobolli(7) este viernes no antes de las 06:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Adrian Mannarino
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-0 (6-3, 2-2)
| Nikoloz Basilashvili
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (6-7, 6-3, 6-7)
| Adrian Mannarino
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 1-2 (7-6, 3-6, 2-6)
| Denis Shapovalov
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Adrian Mannarino
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Flavio Cobolli
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (3-6, 6-2, 7-10)
| Learner Tien
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3)
| Flavio Cobolli
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tristan Schoolkate
| 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7)
| Flavio Cobolli
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-3 (6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli