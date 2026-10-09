Adrian Mannarino - Flavio Cobolli, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Adrian Mannarino - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Adrian Mannarino - Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 5:02
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Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista Francés Adrian Mannarino(83) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista italiano Flavio Cobolli(7) este viernes no antes de las 06:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Adrian Mannarino

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Adrian Mannarino 1-0 (6-3, 2-2) Nikoloz Basilashvili
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-7, 6-3, 6-7) Adrian Mannarino
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Denis Shapovalov
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 4-6) Adrian Mannarino

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-2) Flavio Cobolli
26/09/2026 Laver Cup (Final) Flavio Cobolli 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) Learner Tien
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) Flavio Cobolli
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Tristan Schoolkate 1-3 (6-3, 3-6, 4-6, 5-7) Flavio Cobolli
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Francisco Comesana 2-3 (6-3, 6-2, 3-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
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