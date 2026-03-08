Ajla Tomljanovic - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ajla Tomljanovic - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Ajla Tomljanovic - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 19:32
Seguir en

Madrid, 8 de marzo de 2026.

La tenista Australiana Ajla Tomljanovic(74) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este domingo a las 20:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/05/2025 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-3) Ajla Tomljanovic

-Últimos Resultados de Ajla Tomljanovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Wang 0-2 (3-6, 1-6) Ajla Tomljanovic
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Ajla Tomljanovic 2-0 (7-5, 6-2) Gabriela Ruse
27/02/2026 ATX Open (Cuartos de final) Kimberly Birrell 2-0 (6-3, 6-3) Ajla Tomljanovic
27/02/2026 ATX Open (Octavos de final) Ajla Tomljanovic 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Iva Jovic
24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Venus Williams 0-2 (4-6, 1-6) Ajla Tomljanovic

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) Jasmine Paolini
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Jasmine Paolini 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) Katie Boulter
27/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-0 (6-0, 6-2) Priscilla Hon
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-1, 7-6) Jasmine Paolini

Contador

Contenido patrocinado