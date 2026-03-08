Ajla Tomljanovic - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Ajla Tomljanovic - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
La tenista Australiana Ajla Tomljanovic(74) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Italiana Jasmine Paolini(7) este domingo a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2025
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Ajla Tomljanovic
-Últimos Resultados de Ajla Tomljanovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Gabriela Ruse
|27/02/2026
| ATX Open (Cuartos de final)
| Kimberly Birrell
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Ajla Tomljanovic
|27/02/2026
| ATX Open (Octavos de final)
| Ajla Tomljanovic
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Iva Jovic
|24/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Venus Williams
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 1-2 (7-6, 2-6, 3-6)
| Jasmine Paolini
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (0-6, 6-3, 6-3)
| Katie Boulter
|27/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Priscilla Hon
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Jasmine Paolini