Alcaraz - Djokovic, semifinal del US Open: en directo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se enfrenta este viernes en la semifinal del Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa en superficie dura, al serbio Novak Djokovic, un duelo en el que el murciano busca romper la mala racha de resultados ante el 24 veces ganador de un 'grande' y meterse en la segunda final de su carrera en Flushing Meadows.

Novak Djokovic vuelve a cruzarse en el camino de Carlos Alcaraz. El español y el serbio se jugarán, no antes de las 21.00, hora peninsular española, un billete para la final del US Open en un duelo que se ha convertido en todo un clásico en los últimos años, aunque sólo será la segunda vez que se vean las caras esta temporada después de los cuartos de final del Abierto de Australia.