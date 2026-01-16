Alejandro Davidovich Fokina - Ugo Humbert, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Alejandro Davidovich Fokina - Ugo Humbert: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de enero de 2026.
El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) se enfrenta en Semifinal del torneo Adelaide International al tenista Francés Ugo Humbert(36) este viernes a las 09:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Ugo Humbert
| 0-1 (6-7, 1-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/02/2024
| Open 13 Provence (Cuartos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/02/2023
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-1 (1-6, 7-6, 0-0)
| Ugo Humbert
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Valentin Vacherot
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Rinky Hijikata
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Arthur Cazaux
-Últimos Resultados de Ugo Humbert.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Alexander Shevchenko
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Ugo Humbert
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Terence Atmane
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (1-6, 7-6, 7-5)
| Ugo Humbert
|25/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Ugo Humbert
| 0-1 (6-7, 1-3)
| Alejandro Davidovich Fokina