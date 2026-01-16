Alejandro Davidovich Fokina - Ugo Humbert, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Alejandro Davidovich Fokina - Ugo Humbert: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de enero de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) se enfrenta en Semifinal del torneo Adelaide International al tenista Francés Ugo Humbert(36) este viernes a las 09:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/10/2025 Swiss Indoors Basel (Semifinal) Ugo Humbert 0-1 (6-7, 1-3) Alejandro Davidovich Fokina 09/02/2024 Open 13 Provence (Cuartos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-1, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina 08/02/2023 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-1 (1-6, 7-6, 0-0) Ugo Humbert

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Valentin Vacherot 14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-2) Rinky Hijikata 06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina 30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev 29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-4) Arthur Cazaux

-Últimos Resultados de Ugo Humbert.