Alex Michelsen - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Alex Michelsen(35) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este miércoles no antes de las 19:00.
Últimos Resultados de Alex Michelsen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Jiri Lehecka
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Arthur Fils
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-3)
| Botic van de Zandschulp
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| David Goffin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alex Michelsen
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/11/2026
| Erste Bank Open (Final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz