Alex Michelsen - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 19:19
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Alex Michelsen(35) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este miércoles no antes de las 19:00.

Últimos Resultados de Alex Michelsen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Jiri Lehecka
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Alex Michelsen 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Arthur Fils
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-1 (5-7, 6-3, 6-3) Botic van de Zandschulp
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen
22/10/2026 European Open (Octavos de final) David Goffin 0-2 (3-6, 4-6) Alex Michelsen

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/11/2026 Erste Bank Open (Final) Alex de Minaur 0-2 (1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (1-6, 6-7) Carlos Alcaraz
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz

Alex Michelsen gana el primer juego y domina 1-0

Alex Michelsen gana el primer juego y domina 1-0

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