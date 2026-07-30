Alex de Minaur - Cruz Hewitt, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Cruz Hewitt: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open
Alex de Minaur - Cruz Hewitt: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 30 julio 2026 18:01
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Madrid, 30 de julio de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista australiano Cruz Hewitt(612) este jueves no antes de las 19:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Stefanos Tsitsipas
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Adrian Mannarino
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alex de Minaur 3-0 (7-6, 6-1, 6-0) Roman Andres Burruchaga

Últimos Resultados de Cruz Hewitt

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-2 (3-6, 4-6) Cruz Hewitt
26/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir) Zachary Svajda 1-1 (6-1, 6-7, 0-2) Cruz Hewitt
25/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir) Cruz Hewitt 0-0 (5-2) Dusan Lajovic
12/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Final) Jordan Lee 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) Cruz Hewitt
10/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Semifinal) Thijs Boogaard 0-2 (4-6, 4-6) Cruz Hewitt

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