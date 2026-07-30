Alex de Minaur - Cruz Hewitt, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alex de Minaur - Cruz Hewitt: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de julio de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista australiano Cruz Hewitt(612) este jueves no antes de las 19:00.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4)
| Zachary Svajda
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Adrian Mannarino
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (7-6, 6-1, 6-0)
| Roman Andres Burruchaga
Últimos Resultados de Cruz Hewitt
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Cruz Hewitt
|26/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir)
| Zachary Svajda
| 1-1 (6-1, 6-7, 0-2)
| Cruz Hewitt
|25/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Sin Definir)
| Cruz Hewitt
| 0-0 (5-2)
| Dusan Lajovic
|12/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Final)
| Jordan Lee
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-5)
| Cruz Hewitt
|10/07/2026
| Wimbledon Juniors, Boys (Semifinal)
| Thijs Boogaard
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Cruz Hewitt