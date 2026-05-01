Alexander Blockx - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open
Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 19:01
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Madrid, 1 de mayo de 2026.

El tenista belga Alexander Blockx(69) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 20:00.

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-Últimos Resultados de Alexander Blockx.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Alexander Blockx
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-3) Felix Auger-Aliassime
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alexander Blockx
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 5-7, 5-7) Alexander Blockx

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jakub Mensik 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (3-6, 6-7) Alexander Zverev
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Mariano Navone 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 3-6) Flavio Cobolli

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