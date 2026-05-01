Alexander Blockx - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de mayo de 2026.

El tenista belga Alexander Blockx(69) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 20:00.

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-Últimos Resultados de Alexander Blockx.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Alexander Blockx 28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx 27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-3) Felix Auger-Aliassime 25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alexander Blockx 23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 5-7, 5-7) Alexander Blockx

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.