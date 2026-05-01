Alexander Blockx - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de mayo de 2026.
El tenista belga Alexander Blockx(69) se enfrenta en Semifinal del torneo Madrid Open al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 20:00.
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-Últimos Resultados de Alexander Blockx.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Blockx
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristian Garin
| 1-2 (6-4, 5-7, 5-7)
| Alexander Blockx
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (1-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli