Alexander Bublik - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Bublik - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este domingo a las 09:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Alex de Minaur 29/05/2025 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-3 (6-2, 6-2, 4-6, 3-6, 2-6) Alexander Bublik 10/03/2024 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 0-2 (5-7, 0-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Tomas Etcheverry 21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) Marton Fucsovics 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Bublik 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Jenson Brooksby 11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik 10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Marcos Giron 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.