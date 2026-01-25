Alexander Bublik - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Bublik - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este domingo a las 09:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Alex de Minaur
|29/05/2025
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-3 (6-2, 6-2, 4-6, 3-6, 2-6)
| Alexander Bublik
|10/03/2024
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (7-5, 6-4, 7-5)
| Marton Fucsovics
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Jenson Brooksby
|11/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/01/2026
| Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Marcos Giron
| 1-2 (6-3, 4-6, 2-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-3 (3-6, 4-6, 5-7)
| Alex de Minaur
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 0-3 (2-6, 2-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|09/01/2026
| United Cup, Final Stage (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Hubert Hurkacz
|06/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jakub Mensik