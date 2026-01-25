Alexander Bublik - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Alexander Bublik - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP
Alexander Bublik - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 25 enero 2026 8:02
Seguir en

Madrid, 25 de enero de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Australiano Alex de Minaur(6) este domingo a las 09:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Alex de Minaur
29/05/2025 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 2-3 (6-2, 6-2, 4-6, 3-6, 2-6) Alexander Bublik
10/03/2024 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 0-2 (5-7, 0-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Tomas Etcheverry
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) Marton Fucsovics
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Bublik 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Jenson Brooksby
11/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 3-6) Alexander Bublik
10/01/2026 Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Marcos Giron 1-2 (6-3, 4-6, 2-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) Alex de Minaur
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hamad Medjedovic 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6) Alex de Minaur
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mackenzie McDonald 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) Alex de Minaur
09/01/2026 United Cup, Final Stage (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Hubert Hurkacz
06/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-1) Jakub Mensik

Contador

Contenido patrocinado