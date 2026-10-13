Alexander Zverev - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 12:17
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista kazajo Alexander Bublik(22) este martes no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/06/2023 Halle Open (Semifinal) Alexander Bublik 2-0 (6-3, 7-5) Alexander Zverev
11/04/2023 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Yibing Wu
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-3) Juncheng Shang
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie

Últimos Resultados de Alexander Bublik

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Brandon Nakashima
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 2-0 (6-4, 7-6) Tomas Machac
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 6-7) Jakub Mensik
25/09/2026 Laver Cup (Final) Rafael Jodar 2-0 (6-2, 6-3) Alexander Bublik

Alexander Bublik gana el primer juego y domina 1-0

Alexander Bublik gana el primer juego y domina 1-0

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