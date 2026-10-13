Alexander Zverev - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 13 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista kazajo Alexander Bublik(22) este martes no antes de las 12:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/06/2023
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Alexander Zverev
|11/04/2023
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 1-2 (6-3, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yibing Wu
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Juncheng Shang
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
Últimos Resultados de Alexander Bublik
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Tomas Machac
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jakub Mensik
|25/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alexander Bublik