Alexander Zverev - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open
Alexander Zverev - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 16:32
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Martin Landaluce(67) este martes no antes de las 17:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Yibing Wu

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Martin Landaluce
18/10/2026 Jinan (Final) Mattia Bellucci 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Martin Landaluce
17/10/2026 Jinan (Semifinal) Martin Landaluce 2-0 (7-6, 6-3) Liam Draxl
16/10/2026 Jinan (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Keegan Smith
14/10/2026 Jinan (Octavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-4, 7-5) Jie Cui
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