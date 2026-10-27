Alexander Zverev - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista español Martin Landaluce(67) este martes no antes de las 17:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yibing Wu
Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Martin Landaluce
|18/10/2026
| Jinan (Final)
| Mattia Bellucci
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Martin Landaluce
|17/10/2026
| Jinan (Semifinal)
| Martin Landaluce
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Liam Draxl
|16/10/2026
| Jinan (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)
| Keegan Smith
|14/10/2026
| Jinan (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Jie Cui