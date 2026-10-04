Alexander Zverev - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open al tenista serbio Novak Djokovic(12) este domingo no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-3 (6-4, 3-6, 2-6, 4-6) Novak Djokovic 24/01/2025 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 0-1 (6-7, 0-0) Alexander Zverev 20/08/2023 Western & Southern Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (6-7, 5-7) Novak Djokovic

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-3) Juncheng Shang 01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie 27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien 26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur 20/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Dino Prizmic

Últimos Resultados de Novak Djokovic