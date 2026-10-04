Alexander Zverev - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Alexander Zverev - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo China Open al tenista serbio Novak Djokovic(12) este domingo no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2025
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-3 (6-4, 3-6, 2-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|24/01/2025
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 0-1 (6-7, 0-0)
| Alexander Zverev
|20/08/2023
| Western & Southern Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Novak Djokovic
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Juncheng Shang
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
|27/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Learner Tien
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
|20/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Dino Prizmic
Últimos Resultados de Novak Djokovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Yunchaokete Bu
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Novak Djokovic
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nuno Borges
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Novak Djokovic
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 3-2 (7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1)
| Novak Djokovic
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Novak Djokovic
| 1-2 (6-2, 4-6, 4-6)
| Thiago Agustin Tirante
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Novak Djokovic