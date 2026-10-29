Alexander Zverev - Tallon Griekspoor, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open
Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 16:32
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista holandés Tallon Griekspoor(50) este jueves no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor
04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-0) Tallon Griekspoor
24/10/2025 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-0 () Alexander Zverev
02/06/2025 Roland Garros ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 1-0 (6-4, 3-0) Tallon Griekspoor
18/04/2025 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Tallon Griekspoor

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys

Últimos Resultados de Tallon Griekspoor

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (6-1, 4-6, 7-6) Brandon Nakashima
25/10/2026 European Open (Final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Tallon Griekspoor
24/10/2026 European Open (Semifinal) Francisco Cerundolo 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) Tallon Griekspoor
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Jiri Lehecka
21/10/2026 European Open (Octavos de final) Mariano Navone 0-2 (6-7, 5-7) Tallon Griekspoor
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