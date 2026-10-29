Alexander Zverev - Tallon Griekspoor, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista holandés Tallon Griekspoor(50) este jueves no antes de las 17:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 2-6, 4-6)
| Tallon Griekspoor
|04/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Tallon Griekspoor
|24/10/2025
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-0 ()
| Alexander Zverev
|02/06/2025
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-0 (6-4, 3-0)
| Tallon Griekspoor
|18/04/2025
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Tallon Griekspoor
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
Últimos Resultados de Tallon Griekspoor
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (6-1, 4-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|25/10/2026
| European Open (Final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Tallon Griekspoor
|24/10/2026
| European Open (Semifinal)
| Francisco Cerundolo
| 1-2 (6-2, 3-6, 6-7)
| Tallon Griekspoor
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Jiri Lehecka
|21/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Tallon Griekspoor