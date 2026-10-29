Alexander Zverev - Tallon Griekspoor, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista holandés Tallon Griekspoor(50) este jueves no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor 04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-0) Tallon Griekspoor 24/10/2025 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-0 () Alexander Zverev 02/06/2025 Roland Garros ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 1-0 (6-4, 3-0) Tallon Griekspoor 18/04/2025 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Tallon Griekspoor

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce 17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur 13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Quentin Halys

Últimos Resultados de Tallon Griekspoor