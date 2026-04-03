Alexandre Muller - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Grand Prix Hassan II

Alexandre Muller - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grand Prix Hassan II
Alexandre Muller - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Grand Prix Hassan II - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 abril 2026 13:00
Seguir en

Madrid, 3 de abril de 2026.

El tenista Francés Alexandre Muller(94) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Grand Prix Hassan II al tenista Español Rafael Jodar(89) este viernes a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alexandre Muller.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Vit Kopriva 0-2 (3-6, 6-7) Alexandre Muller
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Federico Cina 0-2 (2-6, 3-6) Alexandre Muller
27/03/2026 Naples (Cuartos de final) Hamad Medjedovic 2-0 (6-2, 6-2) Alexandre Muller
26/03/2026 Naples (Octavos de final) Carlo Alberto Caniato 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Alexandre Muller
24/03/2026 Naples (Dieciseisavos de final) Jakub Paul 0-2 (5-7, 4-6) Alexandre Muller

-Últimos Resultados de Rafael Jodar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/04/2026 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tomas Machac
31/03/2026 Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Dusan Lajovic
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 0-2 (5-7, 4-6) Tomas Etcheverry
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (1-6, 2-6) Rafael Jodar
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) Yannick Hanfmann

Contador

