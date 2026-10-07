Ann Li - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Ann Li - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de octubre de 2026.
La tenista estadounidense Ann Li(30) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este miércoles no antes de las 14:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ann Li
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Belinda Bencic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Ann Li
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Ann Li
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 1-2 (2-6, 7-6, 2-6)
| Linda Noskova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Ann Li
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-4)
| Donna Vekic
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ann Li
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Antonia Ruzic
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Elina Svitolina
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 1-2 (6-1, 4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova
|26/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|24/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Greet Minnen