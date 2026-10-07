Ann Li - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Ann Li - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Ann Li - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 7 octubre 2026 13:31
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Madrid, 7 de octubre de 2026.

La tenista estadounidense Ann Li(30) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este miércoles no antes de las 14:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ann Li

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Belinda Bencic 0-2 (4-6, 3-6) Ann Li
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Ann Li
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Ann Li 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) Linda Noskova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Ann Li 2-1 (5-7, 7-6, 6-4) Donna Vekic
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ann Li 2-0 (7-5, 6-1) Antonia Ruzic

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (4-6, 5-7) Elina Svitolina
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Elina Svitolina
27/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Linda Noskova
26/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (2-6, 2-6) Elina Svitolina
24/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Greet Minnen
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