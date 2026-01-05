Anna Bondar - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Anna Bondar - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de enero de 2026.
La tenista Húngara Anna Bondar(74) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Cristina Bucsa(51) este lunes a las 03:30.
-Últimos Resultados de Anna Bondar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin
| Definir)
| Anna Bondar
| 2-1 (6-1, 2-6, 6-1)
| Katie Volynets
|02/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin
| Definir)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Anhelina Kalinina
|30/10/2025
| Jiangxi Open (Octavos de final)
| Anna Blinkova
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Anna Bondar
|27/10/2025
| Jiangxi Open (Dieciseisavos de final)
| Sijia Wei
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Anna Bondar
|23/10/2025
| Guangzhou Open (Octavos de final)
| Claire Liu
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Anna Bondar
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/12/2025
| Limoges (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Anhelina Kalinina
|12/12/2025
| Limoges (Cuartos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Antonia Ruzic
|11/12/2025
| Limoges (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Tiphanie Lemaitre
|08/12/2025
| Limoges (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Teodora Kostovic
|02/11/2025
| Prudential Hong Kong Tennis Open (Final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (5-7, 7-6, 2-6)
| Victoria Mboko