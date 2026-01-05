Anna Bondar - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Anna Bondar - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Brisbane International
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 5 enero 2026 2:31
Madrid, 5 de enero de 2026.

La tenista Húngara Anna Bondar(74) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Brisbane International a la tenista Española Cristina Bucsa(51) este lunes a las 03:30.

-Últimos Resultados de Anna Bondar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Anna Bondar 2-1 (6-1, 2-6, 6-1) Katie Volynets
02/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Anna Bondar 2-0 (6-4, 7-6) Anhelina Kalinina
30/10/2025 Jiangxi Open (Octavos de final) Anna Blinkova 2-0 (7-6, 7-5) Anna Bondar
27/10/2025 Jiangxi Open (Dieciseisavos de final) Sijia Wei 0-2 (2-6, 2-6) Anna Bondar
23/10/2025 Guangzhou Open (Octavos de final) Claire Liu 2-0 (6-3, 6-4) Anna Bondar

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/12/2025 Limoges (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 3-6) Anhelina Kalinina
12/12/2025 Limoges (Cuartos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-1, 6-0) Antonia Ruzic
11/12/2025 Limoges (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-2, 6-2) Tiphanie Lemaitre
08/12/2025 Limoges (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-0) Teodora Kostovic
02/11/2025 Prudential Hong Kong Tennis Open (Final) Cristina Bucsa 1-2 (5-7, 7-6, 2-6) Victoria Mboko

