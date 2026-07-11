Argentina - Suiza, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Suiza: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de julio de 2026.

La selección de Argentina se enfrenta en Cuartos de final a Suiza este domingo a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Miro Muheim; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

-Últimos Resultados de Argentina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Suiza.