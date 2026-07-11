Argentina - Suiza, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Suiza: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de julio de 2026.
La selección de Argentina se enfrenta en Cuartos de final a Suiza este domingo a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Lautaro Martinez.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Miro Muheim; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Cape Verde
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria
-Últimos Resultados de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 4-3
| Colombia
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 2-0
| Algeria
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|18/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 4-1
| Bosnia and Herzegovina
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland