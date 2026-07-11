Argentina - Suiza, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Suiza: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Argentina - Suiza: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 11 julio 2026 22:00
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Madrid, 11 de julio de 2026.

La selección de Argentina se enfrenta en Cuartos de final a Suiza este domingo a las 03:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina, Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Lautaro Martinez.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Miro Muheim; Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow; Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

-Últimos Resultados de Argentina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt
04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde
28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina
22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria
17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Suiza.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia
03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria
24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada
18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland

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