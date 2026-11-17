Madrid, 17 de noviembre de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(7) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista español Rafael Jodar(10) este martes no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Arthur Fils
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Rafael Jodar
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Tomas Machac
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-6, 2-6, 7-6)
| Rafael Jodar
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar