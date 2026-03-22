Aryna Sabalenka - Caty McNally, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Caty McNally(72) este lunes a las 00:00.
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-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Ann Li
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Elena Rybakina
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Linda Noskova
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Caty McNally.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-0)
| Xinyu Wang
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Caty McNally
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Rebeka Masarova
|11/03/2026
| Austin (Octavos de final)
| Caty McNally
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Lanlana Tararudee
|09/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Caty McNally
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Yulia Starodubtseva
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-4)
| Caty McNally