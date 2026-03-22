Aryna Sabalenka - Caty McNally, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Caty McNally(72) este lunes a las 00:00.

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-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li 15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova 12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko 10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Caty McNally.