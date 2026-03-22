Aryna Sabalenka - Caty McNally, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Aryna Sabalenka - Caty McNally: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 23:02
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Madrid, 22 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Caty McNally(72) este lunes a las 00:00.

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-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Caty McNally.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Caty McNally 2-1 (6-4, 1-6, 6-0) Xinyu Wang
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Caty McNally 2-0 (6-2, 7-5) Rebeka Masarova
11/03/2026 Austin (Octavos de final) Caty McNally 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Lanlana Tararudee
09/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Caty McNally 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Yulia Starodubtseva
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 2-1 (6-2, 6-7, 6-4) Caty McNally

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