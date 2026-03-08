Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 18:03
Seguir en

Madrid, 8 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Rumana Jaqueline Cristian(33) este domingo a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jaqueline Cristian 2-1 (0-6, 6-2, 7-5) Maya Joint
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Jaqueline Cristian 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) Janice Tjen
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (7-5, 6-3) Jaqueline Cristian
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Ella Seidel 0-1 (0-6, 0-0) Jaqueline Cristian
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Jaqueline Cristian 2-0 (6-1, 6-1) Petra Marcinko

Contador

Contenido patrocinado