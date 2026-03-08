Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Rumana Jaqueline Cristian(33) este domingo a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume 31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina 29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina 27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.