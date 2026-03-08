Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Rumana Jaqueline Cristian(33) este domingo a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Himeno Sakatsume
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Iva Jovic
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (0-6, 6-2, 7-5)
| Maya Joint
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)
| Janice Tjen
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jaqueline Cristian
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Ella Seidel
| 0-1 (0-6, 0-0)
| Jaqueline Cristian
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Petra Marcinko