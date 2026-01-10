Aryna Sabalenka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Brisbane International
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 10 enero 2026 0:02
Madrid, 10 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Brisbane International a la tenista Checa Karolina Muchova(20) este sábado a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2024 China Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-7, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
19/08/2023 Western & Southern Open (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Aryna Sabalenka
08/06/2023 Roland Garros WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (7-6, 6-7, 7-5) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Madison Keys
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Sorana Cirstea
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 6-1) Cristina Bucsa
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
07/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Elena Rybakina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-4, 7-5) Ekaterina Alexandrova
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Ajla Tomljanovic
24/10/2025 Pan Pacific Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 2-1 (3-6, 7-5, 7-5) Karolina Muchova
22/10/2025 Pan Pacific Open (Octavos de final) Maya Joint 0-2 (3-6, 5-7) Karolina Muchova

