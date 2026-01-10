Aryna Sabalenka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Brisbane International a la tenista Checa Karolina Muchova(20) este sábado a las 01:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-7, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|19/08/2023
| Western & Southern Open (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Aryna Sabalenka
|08/06/2023
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-5)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Madison Keys
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Sorana Cirstea
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Cristina Bucsa
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|07/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Ekaterina Alexandrova
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Ajla Tomljanovic
|24/10/2025
| Pan Pacific Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 2-1 (3-6, 7-5, 7-5)
| Karolina Muchova
|22/10/2025
| Pan Pacific Open (Octavos de final)
| Maya Joint
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Karolina Muchova