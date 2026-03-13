Aryna Sabalenka - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Linda Noskova(14) este sábado a las 00:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/01/2023 Adelaide International 1 (Final) Linda Noskova 0-2 (3-6, 6-7) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko 10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka 08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian 06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume 31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Linda Noskova.