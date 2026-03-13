Aryna Sabalenka - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Linda Noskova(14) este sábado a las 00:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2023
| Adelaide International 1 (Final)
| Linda Noskova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Himeno Sakatsume
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-2)
| Talia Gibson
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Linda Noskova
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Linda Noskova
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Sorana Cirstea