Aryna Sabalenka - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open
Aryna Sabalenka - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 23:04
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Madrid, 13 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open a la tenista Checa Linda Noskova(14) este sábado a las 00:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2023 Adelaide International 1 (Final) Linda Noskova 0-2 (3-6, 6-7) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Linda Noskova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Linda Noskova 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Talia Gibson
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Alexandra Eala 0-2 (2-6, 0-6) Linda Noskova
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Linda Noskova
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 3-6) Linda Noskova
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Sorana Cirstea

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