Aryna Sabalenka - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Brisbane International
Aryna Sabalenka - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 enero 2026 2:31
Seguir en

Madrid, 9 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Brisbane International a la tenista Estadounidense Madison Keys(7) este viernes a las 03:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/03/2025 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 6-1) Madison Keys
25/01/2025 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) Madison Keys
02/10/2024 China Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Madison Keys
08/09/2023 US Open WTA (Semifinal) Madison Keys 1-2 (6-0, 6-7, 6-7) Aryna Sabalenka
12/07/2023 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Madison Keys 0-2 (2-6, 4-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Sorana Cirstea
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 6-1) Cristina Bucsa
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
07/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Amanda Anisimova
06/11/2025 WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-2) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Madison Keys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Diana Shnaider 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) Madison Keys
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) McCartney Kessler 0-2 (4-6, 3-6) Madison Keys
03/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Amanda Anisimova 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Madison Keys
01/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-2) Madison Keys
25/08/2025 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Madison Keys 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Renata Zarazua

Contador

Contenido patrocinado