Aryna Sabalenka - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Brisbane International a la tenista Estadounidense Madison Keys(7) este viernes a las 03:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/03/2025
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Madison Keys
|25/01/2025
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (3-6, 6-2, 5-7)
| Madison Keys
|02/10/2024
| China Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Madison Keys
|08/09/2023
| US Open WTA (Semifinal)
| Madison Keys
| 1-2 (6-0, 6-7, 6-7)
| Aryna Sabalenka
|12/07/2023
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Madison Keys
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Sorana Cirstea
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Cristina Bucsa
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|07/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Amanda Anisimova
|06/11/2025
| WTA Finals, Stefanie Graf Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 1-2 (7-6, 6-7, 6-7)
| Madison Keys
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Madison Keys
|03/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Madison Keys
|01/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Madison Keys
|25/08/2025
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (7-6, 6-7, 5-7)
| Renata Zarazua