Aryna Sabalenka - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Final de Brisbane International
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 11 enero 2026 6:01
Madrid, 11 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo Brisbane International a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(26) este domingo a las 07:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Marta Kostyuk
30/04/2025 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Marta Kostyuk
28/05/2023 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (3-6, 2-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Madison Keys
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Sorana Cirstea
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 6-1) Cristina Bucsa
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (0-6, 3-6) Marta Kostyuk
09/01/2026 Brisbane International (Cuartos de final) Mirra Andreeva 0-2 (6-7, 3-6) Marta Kostyuk
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (6-4, 6-3) Amanda Anisimova
07/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 2-1 (6-7, 6-1, 6-0) Yulia Putintseva
07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) Karolina Muchova

