Aryna Sabalenka - Marta Kostyuk, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Aryna Sabalenka - Marta Kostyuk: resumen y estadísticas del partido de Final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo Brisbane International a la tenista Ucraniana Marta Kostyuk(26) este domingo a las 07:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Marta Kostyuk
|30/04/2025
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Marta Kostyuk
|28/05/2023
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Madison Keys
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Sorana Cirstea
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Cristina Bucsa
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Marta Kostyuk.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Marta Kostyuk
|09/01/2026
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Marta Kostyuk
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|07/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-0)
| Yulia Putintseva
|07/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-2, 2-6, 4-6)
| Karolina Muchova