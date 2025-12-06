Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Atlético de Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Oihan Sancet, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Clement Lenglet, David Hancko, Marc Pubill; Conor Gallagher, Pablo Barrios, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao 31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético 27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao 16/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Atlético 19/02/2023 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.