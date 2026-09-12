Athletic de Bilbao - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de septiembre de 2026.
El Athletic, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Elche este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 como local contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Sevilla
| 10
| 5
|4
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Deportivo
| 8
| 4
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 6
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 5
Onces iniciales probables
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.
ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, Pedro Bigas, Buba Sangare, Victor Chust, German Valera; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Thomas Lemar; Facundo Buonanotte, Fer Nino.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|28/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Elche
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Elche