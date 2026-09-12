Athletic de Bilbao - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante Elche este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 como local contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 4 3 Champions Sevilla 10 5 4 Champions Real Madrid 9 4 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 10 Permanencia Athletic Bilbao 6 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 4 20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, Pedro Bigas, Buba Sangare, Victor Chust, German Valera; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Thomas Lemar; Facundo Buonanotte, Fer Nino.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Elche