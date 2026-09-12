Athletic de Bilbao 1 - 1 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Elche este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 como local contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, Federico Redondo, Buba Sangare, Victor Chust, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, German Valera; Facundo Buonanotte, Fer Nino.

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