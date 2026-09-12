Athletic de Bilbao 1 - 1 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 20:24
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Elche este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 como local contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Benat Gerenabarrena, Robert Navarro, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.

ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente, Federico Redondo, Buba Sangare, Victor Chust, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, German Valera; Facundo Buonanotte, Fer Nino.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche
23/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Elche

90' +8 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +8 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +7 Fuera de juego señalado a Yeray Alvarez (Athletic Club).

90' +7 Fuera de juego señalado a Yeray Alvarez (Athletic Club).

90' +7 El árbitro pita tiro libre a Ruben Sanchez (Elche) por zancadillear a Oihan Sancet.

90' +7 El árbitro pita tiro libre a Ruben Sanchez (Elche) por zancadillear a Oihan Sancet.

90' +7 Falta táctica cometida por Ruben Sanchez, que es amonestado.

90' +7 Falta táctica cometida por Ruben Sanchez, que es amonestado.

90' Ruben Sanchez (Elche) va demasiado lejos y derriba a Oihan Sancet.

90' Ruben Sanchez (Elche) va demasiado lejos y derriba a Oihan Sancet.

90' +6 A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

90' +6 A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

90' +6 Maroan Sannadi (Athletic Club) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.

90' +6 Maroan Sannadi (Athletic Club) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.

90' +6 Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +6 Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +5 Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +5 Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +5 Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +5 Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +5 Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.

90' +5 Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.

90' El árbitro pita tiro libre a Abiel Osorio (Elche) por zancadillear a Aymeric Laporte.

90' El árbitro pita tiro libre a Abiel Osorio (Elche) por zancadillear a Aymeric Laporte.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Yuri Berchiche (Athletic Club) por zancadillear a Abiel Osorio.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Yuri Berchiche (Athletic Club) por zancadillear a Abiel Osorio.

90' +3 Saque de portería para Elche.

90' +3 Saque de portería para Elche.

90' +3 Ocasión para Oihan Sancet (Athletic Club), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' +3 Ocasión para Oihan Sancet (Athletic Club), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' +3 Alex Berenguer (Athletic Club) saca el córner desde la derecha.

90' +3 Alex Berenguer (Athletic Club) saca el córner desde la derecha.

90' +2 Nico Williams dispara desde fuera del área, pero Matias Dituro logra controlar el balón.

90' +2 Nico Williams dispara desde fuera del área, pero Matias Dituro logra controlar el balón.

90' +2 El árbitro pita tiro libre a Thomas Lemar (Elche) por zancadillear a Johaneko Louisjean.

90' +2 El árbitro pita tiro libre a Thomas Lemar (Elche) por zancadillear a Johaneko Louisjean.

90' +1 Saque de portería para Athletic Club.

90' +1 Saque de portería para Athletic Club.

90' El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' Fuera de juego señalado a Maroan Sannadi (Athletic Club).

90' Fuera de juego señalado a Maroan Sannadi (Athletic Club).

90' Posesión de balón: Athletic Club: 66 %, Elche: 34 %.

90' Posesión de balón: Athletic Club: 66 %, Elche: 34 %.

89' Elche saca de banda en su mitad del campo.

89' Elche saca de banda en su mitad del campo.

89' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

89' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

89' Benat Gerenabarrena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

89' Benat Gerenabarrena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

88' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Fuera de juego señalado a Lucas Cepeda (Elche).

88' Fuera de juego señalado a Lucas Cepeda (Elche).

88' Mikel Jauregizar se impone a Abiel Osorio en un duelo aéreo.

88' Mikel Jauregizar se impone a Abiel Osorio en un duelo aéreo.

87' Saque de portería para Elche.

87' Saque de portería para Elche.

87' Nico Williams remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

87' Nico Williams remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

87' Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área.

87' Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área.

87' Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

87' Alex Berenguer saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

86' Posesión de balón: Athletic Club: 66 %, Elche: 34 %.

86' Posesión de balón: Athletic Club: 66 %, Elche: 34 %.

86' El árbitro pita tiro libre a Thomas Lemar (Elche) por zancadillear a Benat Gerenabarrena.

86' El árbitro pita tiro libre a Thomas Lemar (Elche) por zancadillear a Benat Gerenabarrena.

85' Saque de portería para Athletic Club.

85' Saque de portería para Athletic Club.

85' Javi Morcillo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

85' Javi Morcillo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

84' El árbitro pita tiro libre a Yuri Berchiche (Athletic Club) por zancadillear a Federico Redondo.

84' El árbitro pita tiro libre a Yuri Berchiche (Athletic Club) por zancadillear a Federico Redondo.

84' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

84' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

83' Saque de portería para Athletic Club.

83' Saque de portería para Athletic Club.

83' Abiel Osorio (Elche) hace un disparo que va desviado.

83' Abiel Osorio (Elche) hace un disparo que va desviado.

83' Elche inicia un contraataque.

83' Elche inicia un contraataque.

83' Saque de portería para Athletic Club.

83' Saque de portería para Athletic Club.

83' Cambio táctico. Gonzalo Villar es sustituido por Martim Neto.

83' Cambio táctico. Gonzalo Villar es sustituido por Martim Neto.

83' Cambio táctico. German Valera es sustituido por Lucas Cepeda.

83' Cambio táctico. German Valera es sustituido por Lucas Cepeda.

79' Un remate de Alex Berenguer es rechazado.

79' Un remate de Alex Berenguer es rechazado.

82' Cambio táctico. Inaki Williams es sustituido por Maroan Sannadi.

82' Cambio táctico. Inaki Williams es sustituido por Maroan Sannadi.

82' Posesión de balón: Athletic Club: 65 %, Elche: 35 %.

82' Posesión de balón: Athletic Club: 65 %, Elche: 35 %.

81' A Benat Gerenabarrena se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

81' A Benat Gerenabarrena se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

81' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Benat Gerenabarrena sobre Abiel Osorio.

81' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Benat Gerenabarrena sobre Abiel Osorio.

81' A Alex Berenguer se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

81' A Alex Berenguer se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

81' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Alex Berenguer sobre Gonzalo Villar.

81' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Alex Berenguer sobre Gonzalo Villar.

79' Nico Williams crea una ocasión de gol para su compañero.

79' Nico Williams crea una ocasión de gol para su compañero.

79' Asistencia de Nico Williams en el gol.

79' Asistencia de Nico Williams en el gol.

79' G O O O O O O L - marca el Athletic Club.

79' G O O O O O O L - marca el Athletic Club.

78' Saque de portería para Elche.

78' Saque de portería para Elche.

78' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

78' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

77' Yuri Berchiche se impone a Ruben Sanchez en un duelo aéreo.

77' Yuri Berchiche se impone a Ruben Sanchez en un duelo aéreo.

76' Falta de Yeray Alvarez (Athletic Club) por dar un codazo a Gonzalo Villar.

76' Falta de Yeray Alvarez (Athletic Club) por dar un codazo a Gonzalo Villar.

76' Remate de cabeza de Yeray Alvarez a puerta, que detiene con comodidad Matias Dituro.

76' Remate de cabeza de Yeray Alvarez a puerta, que detiene con comodidad Matias Dituro.

76' Centro de Alex Berenguer Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

76' Centro de Alex Berenguer Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

76' Cambio táctico. Tete Morente es sustituido por Ruben Sanchez.

76' Cambio táctico. Tete Morente es sustituido por Ruben Sanchez.

75' A Abiel Osorio se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

75' A Abiel Osorio se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

75' Entrada peligrosa de Abiel Osorio (Elche) sobre Yeray Alvarez.

75' Entrada peligrosa de Abiel Osorio (Elche) sobre Yeray Alvarez.

75' Posesión de balón: Athletic Club: 64 %, Elche: 36 %.

75' Posesión de balón: Athletic Club: 64 %, Elche: 36 %.

74' Victor Chust rechaza con éxito el disparo.

74' Victor Chust rechaza con éxito el disparo.

74' Un remate de Inaki Williams es rechazado.

74' Un remate de Inaki Williams es rechazado.

74' Oihan Sancet crea una ocasión de gol para su compañero.

74' Oihan Sancet crea una ocasión de gol para su compañero.

74' Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

74' Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

73' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Saque de portería para Elche.

73' Saque de portería para Elche.

72' Elche saca de banda en su mitad del campo.

72' Elche saca de banda en su mitad del campo.

72' Cambio táctico. Robert Navarro es sustituido por Alex Berenguer.

72' Cambio táctico. Robert Navarro es sustituido por Alex Berenguer.

71' La asistencia al partido de hoy es de 47287 espectadores.

71' La asistencia al partido de hoy es de 47287 espectadores.

70' Posesión de balón: Athletic Club: 63 %, Elche: 37 %.

70' Posesión de balón: Athletic Club: 63 %, Elche: 37 %.

70' Saque de portería para Athletic Club.

70' Saque de portería para Athletic Club.

69' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Cambio táctico. Facundo Buonanotte es sustituido por Thomas Lemar.

69' Cambio táctico. Facundo Buonanotte es sustituido por Thomas Lemar.

69' Cambio táctico. Fer Nino es sustituido por Abiel Osorio.

69' Cambio táctico. Fer Nino es sustituido por Abiel Osorio.

68' Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.

68' Matias Dituro Elche intercepta un centro dirigido al área.

67' Facundo Buonanotte hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

67' Facundo Buonanotte hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

66' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

66' Cambio táctico. Iñigo Ruiz de Galarreta es sustituido por Mikel Jauregizar.

66' Cambio táctico. Iñigo Ruiz de Galarreta es sustituido por Mikel Jauregizar.

66' Cambio táctico. Jesus Areso es sustituido por Johaneko Louisjean.

66' Cambio táctico. Jesus Areso es sustituido por Johaneko Louisjean.

65' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

65' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

64' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

64' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

63' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

63' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

62' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

62' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

62' Inaki Williams Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

62' Inaki Williams Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

62' Tete Morente saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

62' Tete Morente saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

62' Aymeric Laporte regresa al campo.

62' Aymeric Laporte regresa al campo.

61' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

61' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

61' Centro de German Valera Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

61' Centro de German Valera Elche que llega con éxito a un compañero en el área.

61' Aymeric Laporte se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

61' Aymeric Laporte se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

61' Se reanuda el partido.

61' Se reanuda el partido.

60' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

60' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

59' Aymeric Laporte está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

59' Aymeric Laporte está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

59' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

59' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

58' El árbitro pita tiro libre a Fer Nino (Elche) por zancadillear a Aymeric Laporte.

58' El árbitro pita tiro libre a Fer Nino (Elche) por zancadillear a Aymeric Laporte.

58' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

58' A las manos de Matias Dituro, que sale y se apodera del balón.

58' Buba Sangare rechaza con éxito el disparo.

58' Buba Sangare rechaza con éxito el disparo.

58' Un remate de Yeray Alvarez es rechazado.

58' Un remate de Yeray Alvarez es rechazado.

58' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

58' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

56' Tarjeta amarilla para Federico Redondo por una dura entrada.

56' Tarjeta amarilla para Federico Redondo por una dura entrada.

56' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Federico Redondo sobre Benat Gerenabarrena.

56' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Federico Redondo sobre Benat Gerenabarrena.

56' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

56' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

55' Elche saca de banda en su mitad del campo.

55' Elche saca de banda en su mitad del campo.

55' Yuri Berchiche hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Yuri Berchiche hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Federico Redondo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Posesión de balón: Athletic Club: 60 %, Elche: 40 %.

55' Posesión de balón: Athletic Club: 60 %, Elche: 40 %.

55' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

55' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

54' Saque de portería para Elche.

54' Saque de portería para Elche.

54' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

54' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

54' Fer Nino Elche intercepta un centro dirigido al área.

54' Fer Nino Elche intercepta un centro dirigido al área.

54' Robert Navarro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

54' Robert Navarro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

53' Roy Revivo Elche intercepta un centro dirigido al área.

53' Roy Revivo Elche intercepta un centro dirigido al área.

53' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Victor Chust sobre Inaki Williams.

53' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Victor Chust sobre Inaki Williams.

52' Elche intenta crear peligro.

52' Elche intenta crear peligro.

51' Posesión de balón: Athletic Club: 61 %, Elche: 39 %.

51' Posesión de balón: Athletic Club: 61 %, Elche: 39 %.

51' '¡G O O O O O O L! - ¡Facundo Buonanotte (Elche) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Unai Simón estuvo a punto de detener el penalti.'

51' '¡G O O O O O O L! - ¡Facundo Buonanotte (Elche) anota desde los 11 m con la pierna izquierda! Unai Simón estuvo a punto de detener el penalti.'

50' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Elche!

50' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Elche!

49' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.

49' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.

49' PENALTI - Jesus Areso (Athletic Club) comete penalti por derribar a German Valera.

49' PENALTI - Jesus Areso (Athletic Club) comete penalti por derribar a German Valera.

49' Benat Gerenabarrena (Athletic Club) va demasiado lejos y derriba a Tete Morente.

49' Benat Gerenabarrena (Athletic Club) va demasiado lejos y derriba a Tete Morente.

48' Aymeric Laporte se impone a Fer Nino en un duelo aéreo.

48' Aymeric Laporte se impone a Fer Nino en un duelo aéreo.

48' Elche saca de banda en su mitad del campo.

48' Elche saca de banda en su mitad del campo.

47' Nico Williams hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Nico Williams hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Athletic Club tiene el control del balón.

47' Athletic Club tiene el control del balón.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +1 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +1 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +1 Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

45' +1 Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

45' +1 Nico Williams (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

45' +1 Nico Williams (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

45' +1 Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Facundo Buonanotte se impone a Aymeric Laporte en un duelo aéreo.

45' Facundo Buonanotte se impone a Aymeric Laporte en un duelo aéreo.

45' Saque de portería para Elche.

45' Saque de portería para Elche.

45' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

45' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

44' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

44' Unai Simón Athletic Club intercepta un centro dirigido al área.

43' Javi Morcillo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Javi Morcillo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Elche saca de banda en su mitad del campo.

43' Elche saca de banda en su mitad del campo.

43' Tete Morente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Tete Morente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Elche saca de banda en su mitad del campo.

43' Elche saca de banda en su mitad del campo.

41' Inaki Williams crea una ocasión de gol para su compañero.

41' Inaki Williams crea una ocasión de gol para su compañero.

41' Saque de portería para Elche.

41' Saque de portería para Elche.

41' Robert Navarro (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

41' Robert Navarro (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

41' Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

41' Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

41' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

41' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

41' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

40' Yeray Alvarez alivia la presión con un despeje.

40' Yeray Alvarez alivia la presión con un despeje.

39' Posesión de balón: Athletic Club: 63 %, Elche: 37 %.

39' Posesión de balón: Athletic Club: 63 %, Elche: 37 %.

39' Saque de portería para Elche.

39' Saque de portería para Elche.

39' Yuri Berchiche (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

39' Yuri Berchiche (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

38' Nico Williams crea una ocasión de gol para su compañero.

38' Nico Williams crea una ocasión de gol para su compañero.

38' Saque de portería para Elche.

38' Saque de portería para Elche.

38' Desde una buena posición, Robert Navarro (Athletic Club) dispara mal y desaprovecha la ocasión.

38' Desde una buena posición, Robert Navarro (Athletic Club) dispara mal y desaprovecha la ocasión.

37' Centro de Inaki Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

37' Centro de Inaki Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

37' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

37' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

36' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.

36' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.

36' Fuera de juego señalado a Oihan Sancet (Athletic Club).

36' Fuera de juego señalado a Oihan Sancet (Athletic Club).

36' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

36' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

36' Inaki Williams hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Inaki Williams hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

34' Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

34' Un remate de Yuri Berchiche es rechazado.

34' Un remate de Yuri Berchiche es rechazado.

34' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

34' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

34' Un jugador de Athletic Club envía un pase largo al área contraria.

34' Un jugador de Athletic Club envía un pase largo al área contraria.

34' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Entrada peligrosa de Facundo Buonanotte (Elche) sobre Aymeric Laporte.

33' Entrada peligrosa de Facundo Buonanotte (Elche) sobre Aymeric Laporte.

33' Aymeric Laporte hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Aymeric Laporte hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Gonzalo Villar Elche intercepta un centro dirigido al área.

32' Gonzalo Villar Elche intercepta un centro dirigido al área.

32' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

32' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

31' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Posesión de balón: Athletic Club: 64 %, Elche: 36 %.

30' Posesión de balón: Athletic Club: 64 %, Elche: 36 %.

30' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

30' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

29' Elche intenta crear peligro.

29' Elche intenta crear peligro.

29' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

29' Federico Redondo Elche intercepta un centro dirigido al área.

28' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

27' El árbitro pita tiro libre a Inaki Williams (Athletic Club) por zancadillear a Roy Revivo.

27' El árbitro pita tiro libre a Inaki Williams (Athletic Club) por zancadillear a Roy Revivo.

26' Saque de portería para Elche.

26' Saque de portería para Elche.

26' Posesión de balón: Athletic Club: 67 %, Elche: 33 %.

26' Posesión de balón: Athletic Club: 67 %, Elche: 33 %.

26' Yuri Berchiche remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

26' Yuri Berchiche remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

26' Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área.

26' Buba Sangare Elche intercepta un centro dirigido al área.

26' Robert Navarro (Athletic Club) saca un córner en corto desde la derecha.

26' Robert Navarro (Athletic Club) saca un córner en corto desde la derecha.

25' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

25' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

25' Tete Morente Elche intercepta un centro dirigido al área.

25' Tete Morente Elche intercepta un centro dirigido al área.

25' Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

25' Federico Redondo rechaza con éxito el disparo.

25' Un remate de Yuri Berchiche es rechazado.

25' Un remate de Yuri Berchiche es rechazado.

24' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

24' Victor Chust Elche intercepta un centro dirigido al área.

24' Centro de Jesus Areso Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

24' Centro de Jesus Areso Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

23' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

23' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

23' Yeray Alvarez se impone a Fer Nino en un duelo aéreo.

23' Yeray Alvarez se impone a Fer Nino en un duelo aéreo.

23' Fuera de juego señalado a Aymeric Laporte (Athletic Club).

23' Fuera de juego señalado a Aymeric Laporte (Athletic Club).

23' Centro de Robert Navarro Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

23' Centro de Robert Navarro Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

22' El árbitro pita tiro libre a Javi Morcillo (Elche) por zancadillear a Oihan Sancet.

22' El árbitro pita tiro libre a Javi Morcillo (Elche) por zancadillear a Oihan Sancet.

22' Benat Gerenabarrena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

22' Benat Gerenabarrena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

21' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

21' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

21' Roy Revivo Elche intercepta un centro dirigido al área.

21' Roy Revivo Elche intercepta un centro dirigido al área.

21' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

20' Posesión de balón: Athletic Club: 62 %, Elche: 38 %.

19' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Benat Gerenabarrena (Athletic Club) va demasiado lejos y derriba a Gonzalo Villar.

19' Benat Gerenabarrena (Athletic Club) va demasiado lejos y derriba a Gonzalo Villar.

18' Saque de portería para Elche.

18' Saque de portería para Elche.

18' Oihan Sancet (Athletic Club) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

18' Oihan Sancet (Athletic Club) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

18' Centro de Robert Navarro Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Centro de Robert Navarro Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

18' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Athletic Club tiene el control del balón.

17' Athletic Club tiene el control del balón.

17' Yuri Berchiche prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

17' Yuri Berchiche prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

17' Robert Navarro (Athletic Club) saca el córner desde la derecha.

17' Robert Navarro (Athletic Club) saca el córner desde la derecha.

16' Posesión de balón: Athletic Club: 63 %, Elche: 37 %.

16' Posesión de balón: Athletic Club: 63 %, Elche: 37 %.

16' El árbitro pita tiro libre a Fer Nino (Elche) por zancadillear a Iñigo Ruiz de Galarreta.

16' El árbitro pita tiro libre a Fer Nino (Elche) por zancadillear a Iñigo Ruiz de Galarreta.

16' Javi Morcillo alivia la presión con un despeje.

16' Javi Morcillo alivia la presión con un despeje.

16' Jesus Areso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Jesus Areso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Fer Nino se impone a Yeray Alvarez en un duelo aéreo.

15' Fer Nino se impone a Yeray Alvarez en un duelo aéreo.

15' Athletic Club intenta crear peligro.

15' Athletic Club intenta crear peligro.

13' Nico Williams (Athletic Club) va demasiado lejos y derriba a Buba Sangare.

13' Nico Williams (Athletic Club) va demasiado lejos y derriba a Buba Sangare.

13' Buba Sangare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Buba Sangare hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Athletic Club tiene el control del balón.

13' Athletic Club tiene el control del balón.

12' Saque de portería para Athletic Club.

12' Saque de portería para Athletic Club.

11' El árbitro pita tiro libre a Nico Williams (Athletic Club) por zancadillear a Buba Sangare.

11' El árbitro pita tiro libre a Nico Williams (Athletic Club) por zancadillear a Buba Sangare.

10' Nico Williams dispara desde fuera del área, pero Matias Dituro logra controlar el balón.

10' Nico Williams dispara desde fuera del área, pero Matias Dituro logra controlar el balón.

10' Posesión de balón: Athletic Club: 54 %, Elche: 46 %.

10' Posesión de balón: Athletic Club: 54 %, Elche: 46 %.

10' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Iñigo Ruiz de Galarreta.

10' El árbitro pita tiro libre a Gonzalo Villar (Elche) por zancadillear a Iñigo Ruiz de Galarreta.

9' Roy Revivo se impone a Robert Navarro en un duelo aéreo.

9' Roy Revivo se impone a Robert Navarro en un duelo aéreo.

7' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Saque de portería para Elche.

7' Saque de portería para Elche.

7' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Inaki Williams debería haber anotado desde esa posición.

7' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Inaki Williams debería haber anotado desde esa posición.

7' Inaki Williams (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

7' Inaki Williams (Athletic Club) hace un disparo que va desviado.

7' Centro de Oihan Sancet Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

7' Centro de Oihan Sancet Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

6' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Athletic Club saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Javi Morcillo Elche intercepta un centro dirigido al área.

6' Javi Morcillo Elche intercepta un centro dirigido al área.

6' Robert Navarro (Athletic Club) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

6' Robert Navarro (Athletic Club) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

6' Victor Chust rechaza con éxito el disparo.

6' Victor Chust rechaza con éxito el disparo.

6' Un remate de Yeray Alvarez es rechazado.

6' Un remate de Yeray Alvarez es rechazado.

6' Robert Navarro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

6' Robert Navarro saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

5' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

5' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

5' Posesión de balón: Athletic Club: 44 %, Elche: 56 %.

5' Posesión de balón: Athletic Club: 44 %, Elche: 56 %.

5' Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

5' Centro de Nico Williams Athletic Club que llega con éxito a un compañero en el área.

4' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

4' Athletic Club saca de banda en su mitad del campo.

3' Elche tiene el control del balón.

3' Elche tiene el control del balón.

1' Elche saca de banda en su mitad del campo.

1' Elche saca de banda en su mitad del campo.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.

1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol.

1' Elche saca, y da comienzo el partido.

1' Elche saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a San Mames. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a San Mames. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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