Onces Iniciales confirmados: Athletic - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de noviembre de 2026.
El Athletic, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Espanyol ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Deportivo, añadiendo 1 punto más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Benat Prados, Peio Canales, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Alejandro Santiago, Javi Hernandez, Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Pol Lozano; Pere Milla, Roberto Fernandez.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|16/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Athletic Bilbao
|19/10/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Deportivo
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol