Athletic de Bilbao - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 13:00
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Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Athletic, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Getafe este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Levante, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aitor Paredes; Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Inaki Williams, Peio Canales, Nico Williams, Maroan Sannadi.

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Johan Mojica, Jean Ives Valou, Nemanja Gudelj; Ramon Terrats, Kiko, Mario Martin, Francho Serrano; Martin Satriano, Ivan Azon.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe
03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao
17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao
19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés
12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
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