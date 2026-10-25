Athletic de Bilbao - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Athletic, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Getafe este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Levante, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aitor Paredes; Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Inaki Williams, Peio Canales, Nico Williams, Maroan Sannadi.GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Johan Mojica, Jean Ives Valou, Nemanja Gudelj; Ramon Terrats, Kiko, Mario Martin, Francho Serrano; Martin Satriano, Ivan Azon.

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