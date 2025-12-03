Athletic de Bilbao - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 3 de diciembre de 2025.
El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Madrid este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Eder Militao, Antonio Ruediger; Vinicius Junior, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Athletic Bilbao
|04/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Madrid
|31/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Athletic Bilbao
|12/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Real Madrid
|04/06/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid