Athletic de Bilbao - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports

Madrid, 3 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Madrid este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Eder Militao, Antonio Ruediger; Vinicius Junior, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao 04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid 31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao 12/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid 04/06/2023 LaLiga Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao

