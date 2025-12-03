Athletic de Bilbao - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 3 diciembre 2025 18:17

Madrid, 3 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Madrid este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Eder Militao, Antonio Ruediger; Vinicius Junior, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao
04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid
31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao
12/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid
04/06/2023 LaLiga Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid

Contador

Contenido patrocinado