Athletic de Bilbao - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Athletic - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 12 abril 2026 16:09
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Madrid, 12 de abril de 2026.

El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Villareal este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 58 30
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 46 31
6 Conference League Celta 44 30
11 Permanencia Athletic Bilbao 38 30
18 Descenso Mallorca 31 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30

-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao
08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal
14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal
05/11/2023 LaLiga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal

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