Athletic de Bilbao - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 12 abril 2026 20:16
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Madrid, 12 de abril de 2026.

El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Villareal este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alfon Gonzalez; Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao
08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal
14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal
05/11/2023 LaLiga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal

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