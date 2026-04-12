Athletic de Bilbao - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de abril de 2026.
El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Villareal este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 58 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alfon Gonzalez; Gerard Moreno, Tani Oluwaseyi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|06/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Athletic Bilbao
|08/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Villarreal
|14/04/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Villarreal
|05/11/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal