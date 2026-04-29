Atlético de Madrid - Arsenal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 16:01
Madrid, 29 de abril de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Semifinal al Arsenal este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Antoine Griezmann.
ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie; Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Oedegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Gabriel Martinelli.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/04/2026 Champions Arsenal 0-0 Sporting CP
07/04/2026 Champions Sporting CP 0-1 Arsenal
17/03/2026 Champions Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen
11/03/2026 Champions Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
28/01/2026 Champions Arsenal 3-2 Kairat Almaty

