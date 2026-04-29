Atlético de Madrid - Arsenal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Arsenal: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de abril de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Semifinal al Arsenal este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a la ida de Champions en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Antoine Griezmann.
ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie; Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Oedegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Gabriel Martinelli.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/04/2026
| Champions
| Arsenal
| 0-0
| Sporting CP
|07/04/2026
| Champions
| Sporting CP
| 0-1
| Arsenal
|17/03/2026
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Bayer Leverkusen
|11/03/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 1-1
| Arsenal
|28/01/2026
| Champions
| Arsenal
| 3-2
| Kairat Almaty