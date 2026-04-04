Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de abril de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Nico Gonzalez; Giuliano Simeone, Koke, Obed Vargas, Alejandro Baena; Antoine Griezmann, Thiago Almada.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri, Marcus Rashford.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|16/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-4
| Barcelona
|21/12/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Atlético
|17/03/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-3
| Barcelona
|03/12/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|18/03/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-2
| Atlético
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|18/03/2026
| Champions
| Barcelona
| 7-2
| Newcastle United
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|10/03/2026
| Champions
| Newcastle United
| 1-1
| Barcelona
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona