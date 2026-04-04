Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de abril de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 73 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Nico Gonzalez; Giuliano Simeone, Koke, Obed Vargas, Alejandro Baena; Antoine Griezmann, Thiago Almada.

BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri, Marcus Rashford.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético 17/03/2024 LaLiga Atlético 0-3 Barcelona 03/12/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Barcelona.