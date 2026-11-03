Atlético de Madrid 0 - 0 Bayern Munich, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Bayern Munich este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano
Onces iniciales confirmados
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Michael Olise, Alphonso Davies, Tom Bischof, Lennart Karl, Harry Kane.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|20/10/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
Últimos Resultados de Bayern Munich
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 2-2
| Arsenal
|13/10/2026
| Champions
| Viking
| 3-3
| Bayern Munich
|10/09/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 5-0
| Bodoe/Glimt
|06/05/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 1-1
| Paris Saint-Germain
|28/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Bayern Munich
11' Giuliano Simeone es penalizado por empujar a Josip Stanisic
11' Giuliano Simeone es penalizado por empujar a Josip Stanisic
10' Saque de portería para Atlético Madrid.
10' Saque de portería para Atlético Madrid.
10' Bayern Múnich intenta crear peligro.
10' Bayern Múnich intenta crear peligro.
10' El árbitro pita tiro libre a Álex Grimaldo (Atlético Madrid) por zancadillear a Michael Olise.
10' El árbitro pita tiro libre a Álex Grimaldo (Atlético Madrid) por zancadillear a Michael Olise.
10' Atlético Madrid tiene el control del balón.
10' Atlético Madrid tiene el control del balón.
10' Dayot Upamecano se impone a Alexander Soerloth en un duelo aéreo.
10' Dayot Upamecano se impone a Alexander Soerloth en un duelo aéreo.
10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 63 %, Bayern Múnich: 37 %.
10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 63 %, Bayern Múnich: 37 %.
9' Josip Stanisic alivia la presión con un despeje.
9' Josip Stanisic alivia la presión con un despeje.
9' Saque de portería para Bayern Múnich.
9' Saque de portería para Bayern Múnich.
8' Bayern Múnich tiene el control del balón.
8' Bayern Múnich tiene el control del balón.
8' Tom Bischof hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
8' Tom Bischof hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
8' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
8' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
7' Bayern Múnich tiene el control del balón.
7' Bayern Múnich tiene el control del balón.
7' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
7' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
6' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.
6' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.
6' Joshua Kimmich alivia la presión con un despeje.
6' Joshua Kimmich alivia la presión con un despeje.
6' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Bayern Múnich tiene el control del balón.
6' Bayern Múnich tiene el control del balón.
5' David Hancko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' David Hancko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Bayern Múnich intenta crear peligro.
5' Bayern Múnich intenta crear peligro.
5' Dayot Upamecano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Dayot Upamecano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.
5' Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.
5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 63 %, Bayern Múnich: 37 %.
5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 63 %, Bayern Múnich: 37 %.
5' Bayern Múnich tiene el control del balón.
5' Bayern Múnich tiene el control del balón.
5' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
5' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
4' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
4' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
4' Alphonso Davies alivia la presión con un despeje.
4' Alphonso Davies alivia la presión con un despeje.
4' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.
4' A las manos de Jan Oblak, que sale y se apodera del balón.
4' David Hancko alivia la presión con un despeje.
4' David Hancko alivia la presión con un despeje.
4' Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.
4' Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.
4' Bayern Múnich tiene el control del balón.
4' Bayern Múnich tiene el control del balón.
3' Bayern Múnich saca de banda en su mitad del campo.
3' Bayern Múnich saca de banda en su mitad del campo.
3' Konrad Laimer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Konrad Laimer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Atlético Madrid tiene el control del balón.
3' Atlético Madrid tiene el control del balón.
3' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Manuel Neuer alivia la presión con un despeje.
3' Manuel Neuer alivia la presión con un despeje.
3' Saque de portería para Bayern Múnich.
3' Saque de portería para Bayern Múnich.
3' Julián Álvarez (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.
3' Julián Álvarez (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.
2' Atlético Madrid intenta crear peligro.
2' Atlético Madrid intenta crear peligro.
2' Alexander Soerloth se impone a Dayot Upamecano en un duelo aéreo.
2' Alexander Soerloth se impone a Dayot Upamecano en un duelo aéreo.
2' Atlético Madrid tiene el control del balón.
2' Atlético Madrid tiene el control del balón.
2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Bayern Múnich saca de banda en su mitad del campo.
2' Bayern Múnich saca de banda en su mitad del campo.
2' Atlético Madrid tiene el control del balón.
2' Atlético Madrid tiene el control del balón.
1' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.
1' Marc Pubill alivia la presión con un despeje.
1' Bayern Múnich saca de banda en su mitad del campo.
1' Bayern Múnich saca de banda en su mitad del campo.
1' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
1' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
1' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.
1' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.
1' David Hancko alivia la presión con un despeje.
1' David Hancko alivia la presión con un despeje.
1' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
1' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido.
1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
0' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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