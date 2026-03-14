Atlético de Madrid - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 14 marzo 2026 15:33
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Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Getafe este sábado a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 54 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Jose Gimenez, Clement Lenglet; Thiago Almada, Koke, Obed Vargas, Nico Gonzalez; Alejandro Baena, Alexander Soerloth.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético
09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético
15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético
19/12/2023 LaLiga Atlético 3-3 Getafe

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético
24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe

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