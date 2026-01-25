Atlético de Madrid - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 25 enero 2026 13:16
Madrid, 25 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Mallorca este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Johan Mojica, David Lopez; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Mateo Joseph, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
01/02/2025 LaLiga Atlético 2-0 Mallorca
10/11/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético
04/05/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético
25/11/2023 LaLiga Atlético 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche

