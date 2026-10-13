Atlético de Madrid - Manchester United, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Manchester United: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Manchester United este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|2
| Bayern Munich
| 3
| 1
|3
| Barcelona
| 3
| 1
|4
| Manchester United
| 3
| 1
|5
| Como
| 3
| 1
|6
| VfB Stuttgart
| 3
| 1
|6
| Sporting CP
| 3
| 1
|8
| Manchester City
| 3
| 1
|9
| Lens
| 3
| 1
|9
| Real Betis
| 3
| 1
|9
| Aston Villa
| 3
| 1
|12
| Borussia Dortmund
| 3
| 1
|13
| Real Madrid
| 3
| 1
|13
| Liverpool
| 3
| 1
|15
| Arsenal
| 3
| 1
|16
| AEK Athens
| 3
| 1
|17
| Roma
| 1
| 1
|17
| Shakhtar Donetsk
| 1
| 1
|19
| PSV Eindhoven
| 1
| 1
|19
| Fenerbahce
| 1
| 1
|21
| Villareal
| 0
| 1
|22
| Slavia Prague
| 0
| 1
|22
| Lille
| 0
| 1
|22
| Club Brugge
| 0
| 1
|25
| Atlético de Madrid
| 0
| 1
|25
| Inter
| 0
| 1
|27
| Napoles
| 0
| 1
|27
| LASK
| 0
| 1
|29
| Galatasaray
| 0
| 1
|29
| Viking
| 0
| 1
|31
| Oporto
| 0
| 1
|32
| RB Leipzig
| 0
| 1
|33
| Feyenoord
| 0
| 1
|34
| Sabah FK
| 0
| 1
|35
| Slovan Bratislava
| 0
| 1
|36
| Bodo/Glimt
| 0
| 1
Onces iniciales confirmados
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Julian Alvarez.
MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Diogo Dalot, Lisandro Martinez; Andrey Santos, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
Últimos Resultados de Manchester United
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/09/2026
| Champions
| Manchester United
| 4-0
| Sabah FK
|12/12/2023
| Champions
| Manchester United
| 0-1
| Bayern Munich
|29/11/2023
| Champions
| Galatasaray
| 3-3
| Manchester United
|08/11/2023
| Champions
| FC Copenhague
| 4-3
| Manchester United
|24/10/2023
| Champions
| Manchester United
| 1-0
| FC Copenhague