Atlético de Madrid - Manchester United, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Manchester United: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Manchester United: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 20:33
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Manchester United este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 3 1
2 Bayern Munich 3 1
3 Barcelona 3 1
4 Manchester United 3 1
5 Como 3 1
6 VfB Stuttgart 3 1
6 Sporting CP 3 1
8 Manchester City 3 1
9 Lens 3 1
9 Real Betis 3 1
9 Aston Villa 3 1
12 Borussia Dortmund 3 1
13 Real Madrid 3 1
13 Liverpool 3 1
15 Arsenal 3 1
16 AEK Athens 3 1
17 Roma 1 1
17 Shakhtar Donetsk 1 1
19 PSV Eindhoven 1 1
19 Fenerbahce 1 1
21 Villareal 0 1
22 Slavia Prague 0 1
22 Lille 0 1
22 Club Brugge 0 1
25 Atlético de Madrid 0 1
25 Inter 0 1
27 Napoles 0 1
27 LASK 0 1
29 Galatasaray 0 1
29 Viking 0 1
31 Oporto 0 1
32 RB Leipzig 0 1
33 Feyenoord 0 1
34 Sabah FK 0 1
35 Slovan Bratislava 0 1
36 Bodo/Glimt 0 1

Onces iniciales confirmados

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Julian Alvarez.
MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Diogo Dalot, Lisandro Martinez; Andrey Santos, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético

Últimos Resultados de Manchester United

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/09/2026 Champions Manchester United 4-0 Sabah FK
12/12/2023 Champions Manchester United 0-1 Bayern Munich
29/11/2023 Champions Galatasaray 3-3 Manchester United
08/11/2023 Champions FC Copenhague 4-3 Manchester United
24/10/2023 Champions Manchester United 1-0 FC Copenhague
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