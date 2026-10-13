Atlético de Madrid 1 - 0 Manchester United, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 21:22
Seguir en

Madrid, 13 de octubre de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Manchester United este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano

Onces iniciales confirmados


ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Julian Alvarez.

MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Diogo Dalot, Lisandro Martinez; Andrey Santos, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético

Últimos Resultados de Manchester United

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/09/2026 Champions Manchester United 4-0 Sabah FK
12/12/2023 Champions Manchester United 0-1 Bayern Munich
29/11/2023 Champions Galatasaray 3-3 Manchester United
08/11/2023 Champions FC Copenhague 4-3 Manchester United
24/10/2023 Champions Manchester United 1-0 FC Copenhague

21' Carga por detrás de Alejandro Baena a Bruno Fernandes. El árbitro pita y concede un tiro libre.

21' Carga por detrás de Alejandro Baena a Bruno Fernandes. El árbitro pita y concede un tiro libre.

20' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Posesión de balón: Atlético Madrid: 53 %, Manchester United: 47 %.

20' Posesión de balón: Atlético Madrid: 53 %, Manchester United: 47 %.

19' Atlético Madrid intenta crear peligro.

19' Atlético Madrid intenta crear peligro.

19' Diogo Dalot Manchester United intercepta un centro dirigido al área.

19' Diogo Dalot Manchester United intercepta un centro dirigido al área.

19' Atlético Madrid intenta crear peligro.

19' Atlético Madrid intenta crear peligro.

18' Atlético Madrid tiene el control del balón.

18' Atlético Madrid tiene el control del balón.

17' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Ayden Heaven hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Ayden Heaven hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

17' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

17' Johnny Cardoso se impone a Bryan Mbeumo en un duelo aéreo.

17' Johnny Cardoso se impone a Bryan Mbeumo en un duelo aéreo.

16' Saque de portería para Manchester United.

16' Saque de portería para Manchester United.

16' Se reanuda el partido.

16' Se reanuda el partido.

16' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

16' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

16' Atlético Madrid intenta crear peligro.

16' Atlético Madrid intenta crear peligro.

15' Saque de portería para Atlético Madrid.

15' Saque de portería para Atlético Madrid.

15' Posesión de balón: Atlético Madrid: 49 %, Manchester United: 51 %.

15' Posesión de balón: Atlético Madrid: 49 %, Manchester United: 51 %.

15' Marcus Rashford prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

15' Marcus Rashford prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

15' Lisandro Martínez crea una ocasión de gol para su compañero.

15' Lisandro Martínez crea una ocasión de gol para su compañero.

14' Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

14' Cristian Romero alivia la presión con un despeje.

14' Manchester United tiene el control del balón.

14' Manchester United tiene el control del balón.

13' Pablo Barrios Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

13' Pablo Barrios Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

13' Bruno Fernandes saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

13' Bruno Fernandes saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

12' Marcos Llorente rechaza con éxito el disparo.

12' Marcos Llorente rechaza con éxito el disparo.

12' Un remate de Bryan Mbeumo es rechazado.

12' Un remate de Bryan Mbeumo es rechazado.

12' Ataque potencialmente peligroso de Manchester United.

12' Ataque potencialmente peligroso de Manchester United.

11' Manchester United saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Manchester United saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.

11' Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.

11' Manchester United inicia un contraataque.

11' Manchester United inicia un contraataque.

11' Leny Yoro alivia la presión con un despeje.

11' Leny Yoro alivia la presión con un despeje.

11' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 56 %, Manchester United: 44 %.

10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 56 %, Manchester United: 44 %.

10' Andrey Santos Manchester United intercepta un centro dirigido al área.

10' Andrey Santos Manchester United intercepta un centro dirigido al área.

10' Atlético Madrid intenta crear peligro.

10' Atlético Madrid intenta crear peligro.

1' ¡Kang-In Lee dio el pase decisivo para el gol!

1' ¡Kang-In Lee dio el pase decisivo para el gol!

9' Manchester United saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Manchester United saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Manchester United saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Manchester United saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Manchester United saca de banda en su mitad del campo.

8' Manchester United saca de banda en su mitad del campo.

8' Andrey Santos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Andrey Santos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.

8' Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.

7' Lisandro Martínez rechaza con éxito el disparo.

7' Lisandro Martínez rechaza con éxito el disparo.

7' Un remate de Alejandro Baena es rechazado.

7' Un remate de Alejandro Baena es rechazado.

7' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Buen disparo de Álex Grimaldo que va a puerta, pero detiene el portero.

7' Buen disparo de Álex Grimaldo que va a puerta, pero detiene el portero.

7' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

7' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

6' Atlético Madrid tiene el control del balón.

6' Atlético Madrid tiene el control del balón.

5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 36 %, Manchester United: 64 %.

5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 36 %, Manchester United: 64 %.

5' Leny Yoro alivia la presión con un despeje.

5' Leny Yoro alivia la presión con un despeje.

4' Carlos Baleba (Manchester United) va demasiado lejos y derriba a Giuliano Simeone.

4' Carlos Baleba (Manchester United) va demasiado lejos y derriba a Giuliano Simeone.

4' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Manchester United intenta crear peligro.

3' Manchester United intenta crear peligro.

3' Manchester United tiene el control del balón.

3' Manchester United tiene el control del balón.

1' Asistencia de Alejandro Baena en el gol.

1' Asistencia de Alejandro Baena en el gol.

1' ¡G O O O O O O L! - ¡Pablo Barrios anota con la pierna derecha!

1' ¡G O O O O O O L! - ¡Pablo Barrios anota con la pierna derecha!

1' Alejandro Baena crea una ocasión de gol para su compañero.

1' Alejandro Baena crea una ocasión de gol para su compañero.

1' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

1' Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.

1' Johnny Cardoso se impone a Youri Tielemans en un duelo aéreo.

1' Johnny Cardoso se impone a Youri Tielemans en un duelo aéreo.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Manchester United saca, y da comienzo el partido.

1' Manchester United saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

Contador

Contenido patrocinado