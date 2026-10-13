Atlético de Madrid 1 - 0 Manchester United, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 13 de octubre de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Manchester United este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano
Onces iniciales confirmados
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Alejandro Baena; Kang-In Lee, Julian Alvarez.
MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Ayden Heaven, Leny Yoro, Diogo Dalot, Lisandro Martinez; Andrey Santos, Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Marcus Rashford, Bryan Mbeumo.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
Últimos Resultados de Manchester United
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/09/2026
| Champions
| Manchester United
| 4-0
| Sabah FK
|12/12/2023
| Champions
| Manchester United
| 0-1
| Bayern Munich
|29/11/2023
| Champions
| Galatasaray
| 3-3
| Manchester United
|08/11/2023
| Champions
| FC Copenhague
| 4-3
| Manchester United
|24/10/2023
| Champions
| Manchester United
| 1-0
| FC Copenhague