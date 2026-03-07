Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Rodrigo Mendoza, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Ademola Lookman, Alexander Soerloth.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martin, Sergio Gomez; Pablo Marin, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Yangel Herrera, Orri Oskarsson.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad 06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético 08/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético

-Últimos Resultados del Real Sociedad.