Atlético de Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 7 marzo 2026 17:45
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Real Sociedad este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria de 0 - 1 cosechada contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Rodrigo Mendoza, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Ademola Lookman, Alexander Soerloth.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martin, Sergio Gomez; Pablo Marin, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Yangel Herrera, Orri Oskarsson.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad
06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético
08/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético
24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad
21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo
14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche
01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad

