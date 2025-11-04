Atlético de Madrid - Union St.Gilloise, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 4 de noviembre de 2025.
###WidgetCompleto###
El Atlético de Madrid, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Union St.Gilloise este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Union St.Gilloise ocupa el 24o lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Inter, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Antoine Griezmann.
UNION ST.GILLOISE: Kjell Scherpen; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes; Adem Zorgane, Kamiel van de Perre, Rob Schoofs; Ousseynou Niang, Kevin Rodriguez, Anouar Ait El Hadj.
###WidgetComentarios###
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Union St.Gilloise.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Inter
|01/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Newcastle United
|16/09/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-3
| Union St.Gilloise