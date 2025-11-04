Atlético de Madrid - Union St.Gilloise, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Union St.Gilloise: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 4 de noviembre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Atlético de Madrid, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Union St.Gilloise este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Union St.Gilloise ocupa el 24o lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Inter, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Antoine Griezmann.

UNION ST.GILLOISE: Kjell Scherpen; Anan Khalaili, Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Ross Sykes; Adem Zorgane, Kamiel van de Perre, Rob Schoofs; Ousseynou Niang, Kevin Rodriguez, Anouar Ait El Hadj.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético

-Últimos Resultados del Union St.Gilloise.