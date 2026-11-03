Barcelona 1 - 0 Aston Villa, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Aston Villa este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Spotify Camp Nou
Onces iniciales confirmados
BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.
ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendia, Johan Manzambi, Nicolas Jackson.
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
Últimos Resultados de Aston Villa
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 3-1
| Viking
|14/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 6-0
| Fenerbahce
|08/09/2026
| Champions
| Brujas
| 2-3
| Aston Villa
|15/04/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-2
| Paris Saint-Germain
|09/04/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 3-1
| Aston Villa