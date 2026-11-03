Barcelona 1 - 0 Aston Villa, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 3 noviembre 2026 21:13
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El Barcelona se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Aston Villa este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Spotify Camp Nou

Onces iniciales confirmados


BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.

ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes, Boubacar Kamara, John McGinn, Emiliano Buendia, Johan Manzambi, Nicolas Jackson.

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona

Últimos Resultados de Aston Villa

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2026 Champions Aston Villa 3-1 Viking
14/10/2026 Champions Aston Villa 6-0 Fenerbahce
08/09/2026 Champions Brujas 2-3 Aston Villa
15/04/2025 Champions Aston Villa 3-2 Paris Saint-Germain
09/04/2025 Champions Paris Saint-Germain 3-1 Aston Villa

11' A Ian Maatsen se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

11' A Ian Maatsen se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

11' El árbitro pita tiro libre a Ian Maatsen (Aston Villa) por zancadillear a Lamine Yamal.

11' El árbitro pita tiro libre a Ian Maatsen (Aston Villa) por zancadillear a Lamine Yamal.

10' Posesión de balón: Barcelona: 65 %, Aston Villa: 35 %.

10' Posesión de balón: Barcelona: 65 %, Aston Villa: 35 %.

11' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

11' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

11' John McGinn saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' John McGinn saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

11' João Cancelo rechaza con éxito el disparo.

11' João Cancelo rechaza con éxito el disparo.

10' Un remate de Joao Gomes es rechazado.

10' Un remate de Joao Gomes es rechazado.

10' John McGinn (Aston Villa) saca el córner desde la izquierda.

10' John McGinn (Aston Villa) saca el córner desde la izquierda.

10' Gerard Martin rechaza con éxito el disparo.

10' Gerard Martin rechaza con éxito el disparo.

10' Un remate de Matty Cash es rechazado.

10' Un remate de Matty Cash es rechazado.

10' Centro de Emiliano Buendia Aston Villa que llega con éxito a un compañero en el área.

10' Centro de Emiliano Buendia Aston Villa que llega con éxito a un compañero en el área.

10' John McGinn (Aston Villa) saca un córner en corto desde la derecha.

10' John McGinn (Aston Villa) saca un córner en corto desde la derecha.

9' Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área.

9' Gerard Martin Barcelona intercepta un centro dirigido al área.

9' Aston Villa intenta crear peligro.

9' Aston Villa intenta crear peligro.

9' Una mala ejecución de Joao Gomes propicia el gol del equipo rival.

9' Una mala ejecución de Joao Gomes propicia el gol del equipo rival.

8' Barcelona ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

8' Barcelona ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

8' ¡G O O O O O O L! - ¡Lamine Yamal ve puerta con la pierna izquierda!

8' ¡G O O O O O O L! - ¡Lamine Yamal ve puerta con la pierna izquierda!

8' Lamine Yamal alivia la presión con un despeje.

8' Lamine Yamal alivia la presión con un despeje.

7' Saque de portería para Aston Villa.

7' Saque de portería para Aston Villa.

7' Raphinha ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

7' Raphinha ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

5' Pau Torres rechaza con éxito el disparo.

5' Pau Torres rechaza con éxito el disparo.

5' Un remate de Anthony Gordon es rechazado.

5' Un remate de Anthony Gordon es rechazado.

6' El árbitro pita tiro libre a Emiliano Buendia (Aston Villa) por zancadillear a Lamine Yamal.

6' El árbitro pita tiro libre a Emiliano Buendia (Aston Villa) por zancadillear a Lamine Yamal.

5' Barcelona intenta crear peligro.

5' Barcelona intenta crear peligro.

5' Joan García alivia la presión con un despeje.

5' Joan García alivia la presión con un despeje.

5' Posesión de balón: Barcelona: 67 %, Aston Villa: 33 %.

5' Posesión de balón: Barcelona: 67 %, Aston Villa: 33 %.

5' Pau Torres Aston Villa intercepta un centro dirigido al área.

5' Pau Torres Aston Villa intercepta un centro dirigido al área.

4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.

3' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Raphinha alivia la presión con un despeje.

3' Raphinha alivia la presión con un despeje.

3' Matty Cash hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Matty Cash hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Nicolas Jackson es penalizado por empujar a Gerard Martin

2' Nicolas Jackson es penalizado por empujar a Gerard Martin

2' Pau Cubarsí se impone a Johan Manzambi en un duelo aéreo.

2' Pau Cubarsí se impone a Johan Manzambi en un duelo aéreo.

2' Raphinha se impone a Pau Torres en un duelo aéreo.

2' Raphinha se impone a Pau Torres en un duelo aéreo.

2' Rodri alivia la presión con un despeje.

2' Rodri alivia la presión con un despeje.

1' Aston Villa saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Aston Villa saca de banda en la mitad del campo rival.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' A las manos de Joan García, que sale y se apodera del balón.

1' A las manos de Joan García, que sale y se apodera del balón.

1' Fermin Lopez es penalizado por empujar a Boubacar Kamara

1' Fermin Lopez es penalizado por empujar a Boubacar Kamara

1' Aston Villa tiene el control del balón.

1' Aston Villa tiene el control del balón.

1' Aston Villa saca, y da comienzo el partido.

1' Aston Villa saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Spotify Camp Nou. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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