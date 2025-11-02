Barcelona - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

El Barcelona, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Olimpico Lluis Companys ante el Elche este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el octavo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Adria Pedrosa, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/04/2023 LaLiga Elche 0-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain

-Últimos Resultados del Elche.