Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Rayo este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 5 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 70 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Gerard Gumbau, Pedro Diaz, Oscar Valentin; Fran Perez, Isi Palazon, Carlos Martin.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona 19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo 25/11/2023 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.