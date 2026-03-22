Barcelona - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 22 marzo 2026 13:17
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Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Rayo este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 5 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 70 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Gerard Gumbau, Pedro Diaz, Oscar Valentin; Fran Perez, Isi Palazon, Carlos Martin.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
17/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
27/08/2024 LaLiga Rayo 1-2 Barcelona
19/05/2024 LaLiga Barcelona 3-0 Rayo
25/11/2023 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United
15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla
10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo

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