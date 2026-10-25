Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 5 contra Betis, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada como local contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Raphinha.REAL MADRID: Andriy Lunin; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Dean Huijsen; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona 13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona 10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona

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