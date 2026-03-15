Barcelona - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 15:32
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Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Sevilla este domingo a las 16:15, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 67 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal, Roony Bardghji, Dani Olmo, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo; Djibril Sow, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez, Oso, Akor Adams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona
20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla
26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona
29/09/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal
22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo
01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla
14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona

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