Barcelona - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de febrero de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 61 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Bernal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 22/09/2024 LaLiga Villarreal 1-5 Barcelona 27/01/2024 LaLiga Barcelona 3-5 Villarreal 27/08/2023 LaLiga Villarreal 3-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 28/01/2026 Champions Barcelona 4-1 FC Copenhague

-Últimos Resultados del Villareal.