Barcelona - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de febrero de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 0 en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 61 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 61
| 25
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 51
| 25
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Bernal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|22/09/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-5
| Barcelona
|27/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-5
| Villarreal
|27/08/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 3-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|28/01/2026
| Champions
| Barcelona
| 4-1
| FC Copenhague
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal