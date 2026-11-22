Onces Iniciales probables: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|9
| Permanencia
| Villarreal
| 15
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Gerard Martin, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Marc Bernal, Raphinha.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Carlos Macia, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|22/09/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-5
| Barcelona
|27/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-5
| Villarreal
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal