Onces Iniciales probables: Barcelona - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de noviembre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Villareal este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Atlético de Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Villareal ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 19 13 9 Permanencia Villarreal 15 12 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Andreas Christensen, Gerard Martin, Alejandro Balde; Fermin Lopez, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Marc Bernal, Raphinha.VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Carlos Macia, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.

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